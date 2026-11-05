Бывший футболист сборной Украины назвал игрока Шахтера, который может стать основным в Бразилии

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Бывший капитан сборной Украины Сергей Дирявка в эксклюзивном интервью 24 Каналу по итогам матча "Шахтера" со "Спортингом" назвал футболиста, у которого есть все шансы произвести впечатление на тренера "Селесао" и закрепиться в составе самой титулованной сборной мира.

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Кто из Шахтера может стать основным игроком в сборной Бразилии

Сергей Дирявка, опираясь на матч Лиги чемпионов, отметил игру на поле футболистов с украинским паспортом в составе "Шахтера". А среди легионеров ярко выделялся Марлон Гомес.

Бывший защитник "Днепра", "Кривбасса" и "Ильичевца" считает, что благодаря усилиям бразильца "Шахтеру" удавалось контролировать центр поля, делать много передач и удерживать мяч – к сожалению, подвела только реализация.

Дирявка прогнозирует Марлону успешное путешествие в Южную Америку на матчи "Селесао".

Мне понравился Марлон. Думаю даже, что у него есть шансы остаться в сборной Бразилии– заявил бывший капитан "сине-желтых".

Кого еще из Шахтера вызвали в сборную Бразилии

Помимо Марлона, в главную команду своей страны отправится Алиссон. Эти двое – первые бразильцы из "Шахтера", вызванные в сборную со времен Фреда, Исмаили и Тайсона в 2018 году.

Отборочный турнир к чемпионату мира в Южной Америке еще не стартовал, поэтому в ноябре Бразилия сыграет лишь два контрольных матча – с Японией и Сингапуром.