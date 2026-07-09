Чемпіонка світу у 14, виступ у Верховній Раді: факти про Марту Костюк, яких ви не знали
Марта Костюк має шанс стати першою українською тенісисткою, яка вийде до фіналу турніру серії Великого Шолому. Це може стати кульмінацією її спортивного шляху, успіхи на якому розпочалися ще з раннього віку.
24 Канал пропонує дізнатися більше про родину Марти та її юнацькі досягнення. А також кілька несподіваних подій в її біографії.
Спортивна династія
Якщо про когось і можна сказати "приречена на спорт", то це точно про Марту Костюк. Її мама Талина Бейко виступала у тенісі на професійному рівні, тато Олег Костюк став тенісним функціонером, був спортивним директором змагань, сестра Марія також обрала кар'єру у грі з м'ячем і ракеткою.
Навіть якщо взяти двоюрідних братів і сестер, то там у Марти Костюк усі спортивні люди: брати Вадим і Мирослав Славови – футболісти, а сестра Оксана Славова – гімнастка.
Індивідуальна і командна чемпіонка світу
Коли Марті було 14, вона вже довела свої амбіції, ставши переможницею турніру Les Petits As у Франції – він вважається неофіційним чемпіонатом світу серед юніорів категорії U-14. Того ж року вона також допомогла українській команді тріумфувати на World Junior Tennis Finals, додавши до особистого світового титулу ще й командний.
Друга ракетка світу і два "шоломи"
Те, що Марта рано чи пізно буде успішною на четвірці найбільш престижних тенісних турнірів планети, було зрозуміло ще з юніорських версій "мейджорів". У 2017 році вона стала чемпіонкою на Australian Open в одиночному розряді, а також на US Open у парі. Завдяки перемозі на юніорському підсумоковому турнірі той рік вона завершила другою ракеткою світу серед молоді.
Виступ у Верховній Раді
Ще до усіх здобутків на корті Марта вже займалася не лише вдосконаленням спортивних навичок, але й боротьбою за кращі умови для дитячих занять і якісні зміни в українській системі доступності тенісу для усіх охочих. На цю тему вона навіть виступила на засіданні Верховної Ради – а роки потому саме цьому присвятить важливу частину своєї суспільної діяльності, заснувавши власний фонд.
Марта Костюк у 13 років виступає у Верховній Раді / фото телеканалу "Рада"
Майдан Незалежності завдячує назві дідусю Марти
Дід тенісистки за материнською лінією, Іван Васильович Бейко – академік, доктор наук, один з найвидатніших українських діячів в галузі інформатики.
Як згадують у родині Марти, саме з його подачі у 1991 році головна площа української столиці отримала свою нинішню назву, яка стала відомою на увесь світ – Майдан Незалежності.