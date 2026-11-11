Марта Костюк першою втратила шанси на півфінал Підсумкового турніру
Так само стрімко, як Марта Костюк увірвалась на дебютний для себе турнір WTA Finals, замінивши Єлену Рибакіну, українці вже доводиться готуватися до поїздки додому. Після двох матчів шансів на плей-оф у неї більше немає.
Критичною стала поразка у двох сетах від американки Джессіки Пегули. Марті не вдалося вдало увійти в гру, пише 24 Канал.
Марта Костюк – Джессіка Пегула 0:2 (2:6, 5:7)
Десята ракетка світу програла вже перший гейм, у якому подавала. Натомість створити нагоди забрати собі подачу суперниці упродовж усього першого сету не вдавалося.
Пегула лише закріпила свою перевагу, зробивши ще один брейк, і зрештою виграла партію 6:2.
На початку другого сету тенісистки упродовж чотирьох геймів взагалі не могли захистити свою подачу. Але обмін подарунками завершився, а у кінцівці Костюк не вистачило концентрації: за рахунку 5:5 вона втратила ключовий гейм, а Пегула реалізувала вже перший матчпойнт, 7:5.
Чому Костюк не має шансів на півфінал
У паралельному матчі Коко Гофф, яка стане наступною суперницею Марти, програла Лінді Носковій 0:2.
Таким чином, перед останнім туром Носкова вже гарантувала собі плей-оф, а Пегула і Гофф заочно змагатимуться за другу путівку.
Навіть у разі перемоги 2:0 над однією американкою і невдачі іншої 0:2 проти чешки Марта Костюк математично не зможе піднятися на друге місце, адже за рівності перемог у трьох тенісисток рахують відсоток виграних сетів. Він у Костюк вже точно не буде кращим, ніж у Пегули.