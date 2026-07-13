Костюк наступає на п'яти Світоліній у новому рейтингу WTA
Ще не так давно важко було уявити боротьбу за звання першої ракетки України. Проте два півфінали мейджорів поспіль дозволили Марті Костюк максимально наблизитися до того, щоб перехопити лідерство у Еліни Світоліної.
В оновленому рейтингу WTA Марта вчергове встановила свій особистий рекорд. Натомість Еліна трохи здала позиції через ранній виліт з Вімблдону, пише 24 Канал.
На яких місцях у рейтингу Костюк і Світоліна?
Світоліна втратила дві позиції і опустилася на 10-те місце. Натомість Марта Костюк піднялася з 13-го рядка на 11-ий, що є її особистим рекордом за кар'єру.
Українок розділяють 425 рейтинових очок, що здавалося б, небагато. Але випередити Еліну Марті буде досить непросто. У 2025 році Світоліна завершила боротьбу вже у першому раунді US Open і після цього не виступала на турнірах WTA-туру, тож практично не має очок, які потрібно захищати.
Натомість Марта минулоріч у Нью-Йорку дійшла до четвертого кола, а також брала участь у China Open і змаганнях в Ухані, що зобов'язує її не втрачати зароблені рейтингові бали. Проте українка може продовжити свою феноменальну серію на турнірах Великого Шолому, далеко пройшовши по сітці US Open – і тоді зміна першої ракетки України цілком можлива.
Хто ще з українок піднявся у рейтингу?
Найбільшого прогресу у топ-500 досягла Анастасія Соболєва, яка з 249-го місця піднялася на 191-ше.
Рекордний виступ на Вімблдоні дозволив Дарії Снігур стати 56-ою ракеткою світу замість минулої 77-ої позиції. Олександра Олійникова тепер 52-га. Ангеліна Калініна посідає 50-ту сходинку.