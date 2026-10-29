Костюк зробила зізнання про російську мову, згадавши Ірину Фаріон

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Про це вона розповіла в інтерв'ю Марічці Падалко на її ютуб-каналі. Там тенісистка пригадала декілька епізодів зі свого дитинства.

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Яке зізнання про свою родину зробила Марта Костюк

Марта Костюк розповіла, що виросла в патріотичній родині. Її члени брали участь у футбольних мітингах ще в 90-х роках і виступали на захист української мови. За сім'єю тенісистки навіть стежив НКВС, тож із самого дитинства майбутня спортсменка знала, що таке бути в опозиції.

Вона також згадала, що була на Помаранчевій революції у 2004 році. Утім їй було всього 2 роки тоді, тож спогадів про цю подію в неї не збереглось. Однак участь у суспільно-політичному житті країни була для її сім'ї звичною.

А ще Марта згадала про свою матір, яка тренувала дітей українською мовою ще до того, як це стало поширеною тенденцією чи законодавчою вимогою.

Це була внутрішня революція та боротьба за те, що було їй справді важливо– зазначила тенісистка.

Вона додала, що мама прищеплювала їй любов до української мови з пелюшок. А ще її мати дуже любила Ірину Фаріон. Відео з нею вона завжди надсилала своїй доньці. Мама Костюк дотримувалась тієї позиції, що й Ірина Фаріон: без мови немає нації.

Що Костюк розповіла саме про російську мову

Костюк зауважила, що з дитинства, зрозуміло, говорить українською мовою. Утім робити це в оточенні, де переважає російська мова, було непросто. Під час поїздок на турніри зі своїми однолітками дівчина почувалась "білою вороною", бо вона одна спілкувалась українською мовою.

Тож їй доводилось переходити на російську мову, щоб не відчувати цькування. І це відбувалось не тільки на тренуваннях або турнірах, а навіть у школі.

За словами спортсменки, найкраще вона почувалася у Львові. Там українська мова лунала звідусіль, і вона могла вільно нею говорити на вулиці, в магазині, в транспорті, не викликаючи здивування оточення. У Києві ж, де народилась і виросла Марта, ситуація була зовсім інша.

Щоразу, коли я їхала зі Львова, то говорила мамі, що вирішила тепер з усіма завжди говорити українською мовою– наголосила Костюк.

Утім дотримуватись цього на практиці було важко. Тиск оточення та тотальне поширення саме російської мови не сприяли цьому.

Раніше Марта Костюк розповіла, що її мати Таліна Бейко штрафує дітей за те, що ті спілкуються російською мовою. Так вона дбає не лише про спортивний розвиток підопічних, а й про патріотичне виховання.