Костюк пробилася в наступне коло "тисячника" в ОАЕ, здолавши першу ракетку парного розряду

У понеділок, 17 лютого, відбуваються матчі 1/32 фіналу турніру серії WTA 1000 в Дубаї. В одному з них Марта Костюк зустрічалася з Катержиною Сіняковою.

Катержина Сінякова – Марта Костюк 0:2 (3:6, 4:6)

Це було перше очне протистояння між тенісистками. Воно тривало 1 годину 19 хвилин та закінчилося перемогою української спортсменки, повідомляє 24 Канал.

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Киянка зі старту змогла відірватися від суперниці, зробивши брейк на першій подачі представниці Чехії. Після цього до кінця сету жодна з тенісисток не мала навіть брейк-поінта, у підсумку – 6:3.

Друга партія була набагато конкурентнішою й Сінякова мала всі шанси її виграти. Чеська спортсменка за рахунку 3:2 здобула потрійний брейк-поінт, але піти у відрив їй не вдалося.

Ба більше, Марта не тільки захистила подачу, а й одразу оформила брейк. Після цього тенісистки знову не змогли захистити по гейму на своїй подачі, але наступний вже став вирішальним. У ньому Костюк відіграла ще один брейк-поінт і врешті-решт закрила гру – 6:4 для українки.

Статистика. Протягом матчу Марта Костюк зробила два ейси при чотирьох подвійних помилках, реалізувала кожен з трьох брейк-поінтів і виграла 9 з 10 геймів на своїй подачі. Загальний баланс очок – 65:52 на користь першої ракетки України.

Зазначимо, що в 1/16 фіналу киянка зіграє проти американки Софії Кенін. Гра відбудеться 19 лютого.