Українська тенісистка у своєму інстаграмі опублікувала фотографії з нічного Дубаю. Спортсменка вразила підписників своєю красою та елегантним виглядом, повідомляє 24 канал.

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Чарівна Марта Костюк

Марта Костюк постала перед камерою у вишуканій та стильній сукні, яка підкреслює її ідеальну фігуру. Перша ракетка України також похизувалась довгими ніжками.

Образ української тенісистки прекрасно доповнюють таємничі краєвиди нічного Дубаю. Спортсменка закохала багатьох шанувальників своїм витонченим виглядом.

Марта Костюк у Дубаї / Фото з інстаграму тенісистки

Нагадаємо, що турнір WTA 1000 у Дубаї розпочався 16 лютого та завершиться 22 лютого. Марта Костюк стартує на змаганнях 17 лютого проти чеської тенісистки Катержини Сінякової.

Раніше перша ракетка України брала участь у "тисячнику" в Катарі. На жаль, Марта поступилась у видовищному чвертьфіналі Аманді Анісімовій та покинула турнір у Досі.