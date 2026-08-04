З "баранкою" після тай-брейку: Марта Костюк обіграла господарку кортів на турнірі в Торонто

Українка Марта Костюк, як і Еліна Світоліна, змогла вдало розпочати турнірний шлях на WTA 1000 у канадському Торонто. Півфіналістка Ролан Гаррос і Вімблдону витратила на перемогу менше часу та енергії.

Суперницею другої ракетки України була канадійка Кетрін Себов, яка не входить навіть до топ-200 світового рейтингу. Попри це, у першому сеті за підтримки домашніх трибун Себов змогла здивувати Костюк, пише 24 Канал.

Марта Костюк – Кетрін Себов 7:6, 6:0

Попри різницю у класі, Себов дуже бадьоро почала матч і дещо навіть ошелешила Костюк, довівши свою перевагу до рахунку 4:1 за геймами. На щастя, Марта в цей момент змогла нарешті увійти в гру і вирівняла становище, а згодом не дала можливість канадійці подати на сет за рахунку 5:4. Справа дійшла до тай-брейку, де Марта все ж вирвала дуже складну партію.

Зовсім за іншим сценарієм гра пішла у другому сеті. Очевидно, розчарування від програшу партії, яка складалася на її користь, сильно вдарило по Себов. Далі вона не змогла зачепитися за жоден гейм і дозволила Костюк повісити їй "баранку" 6:0.

56 хвилин перший сет і лише 24 – другий. Загалом за 1 годину 20 хвилин Марта Костюк оформила путівку до третього кола. Це була її вже друга перемога над Кетрін Себов.

Що далі для Костюк

Наступний матч Марта зіграє у третьому колі WTA 1000 у Торонто проти переможниці пари Антонія Ружич з Хорватії – Медісон Кіз зі США. Фавориткою тут вважається американка.