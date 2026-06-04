Марта Костюк зупинилася за крок від фіналу Ролан Гаррос

Першого фіналу Гренд-слему в жіночому одиночному розряді українським вболівальникам тенісу доведеться чекати довше. Марта Костюк не змогла подолати бар'єр півфіналу на кортах Ролан Гаррос у Парижі.

Суперницею нашої співвітчизниці була безпрапорна росіянка Мірра Андрєєва, яку Марта обігрувала цьогоріч вже двічі, не віддавши жодного сету. На жаль, саме у найважливішому матчі в житті Костюк сталася перша поразка, пише 24 Канал.

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Марта Костюк – Мірра Андрєєва 0:2 (1:6, 3:6)

Гра українки не склалася з самого початку: невпевненість у завершальних ударах, незрозумілі помилки, і навіть удача була не на боці українки – кілька м'ячів, вдарившись у трос сітки, вперто не хотіли перевалюватися на половину корту росіянки.

У першому сеті Костюк вдалося зачепитися лише за один гейм на своїй подачі, та й той з величезними проблемами і тільки на більше-менше. Здавалося, що друга партія стане можливістю розпочати усе з чистого аркуша.

Але малюнок гри практично не змінився. Андрєєва набагато менше помилялася, подавала ейси, давала українці самій створювати собі проблеми. Марті знову не вдалося втримати свою подачу. За рахунку 1:4 здалося, що все втрачено.

І саме в цю мить Костюк нарешті вдалося продемонструвати характер і розкутість. Почали проходити удари, гейм на подачі росіянки вдалося виграти під нуль.

Шкода, що цей проблиск виявився короткочасним. Андрєєва одразу ж зробила ще один брейк і пішла подавати на матч. Зробила це успішно – 6:1, 6:3 у підсумку, болюча поразка Костюк.