"Хвилювалася, що мене звільнять": тренерка Марти Костюк згадала критичний момент з українкою

Успіхи цього сезону в кар'єрі Марти Костюк, яка вперше змогла пробитися до топ-10 світового рейтингу, тісно пов'язані з тандемом, створеним українкою разом із тренеркою з Польщі Сандрою Заневською.

Як пише BTU, наставниця та її підопічна під час Підсумкового турніру в Індіан-Веллсі дали інтерв'ю щодо своєї співпраці. Виявилося, що злагода в цих робочих стосунках з'явилася далеко не одразу.

Заневська боялася звільнення через результати

Відповідальною за тренувальний процес Костюк Заневська стала у 2023 році. Перші кілька місяців були складними для обох: польська фахівчиня змінювала елементи гри тенісистки, але результати не надто тішили.

Ближче до завершення сезону я трохи хвилювалася, тому що Марта вигравала не так багато матчів. І я думала: "Сподіваюся, у мене буде достатньо часу, щоб ці зміни почали давати результати, перш ніж Марта мене звільнить",

– зізналася Заневська.

Не одразу, але позитивний ефект у грі українки все ж дався взнаки. Тоді вона повірила у методи роботи тренерки, і загроза припинення співпраці більше не виникала.

Чого досягли разом Костюк і Заневська

Менш ніж за три роки Марта Костюк здійснила справжній стрибок вгору у своїй кар'єрі. Вже у 2024 році українка несподівано стала чвертьфіналісткою Australian Open. А у 2026-му стався прорив, коли Костюк дійшла до півфіналу одразу на двох турнірах Великого шолома – Ролан-Гаррос і Вімблдоні – а також вперше виграла змагання серії WTA 1000.

Завдяки цьому Марта стала 10-ю ракеткою світу. На Підсумковий турнір WTA вона не змогла кваліфікуватися, проте отримала статус першої запасної і реалізувала його – через стан здоров'я Єлени Рибакіної Костюк опинилась у когорті восьми найкращих тенісисток планети.