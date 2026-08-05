Марта Костюк впевнено перемогла у своєму першому поєдинку цього річного турніру у Канаді. Після гри наша представниця показала, який подарунок отримала, пише 24 Канал.

Що сталось із Костюк

За кілька хвилин до початку матчу проти місцевої тенісистки Кетрін Себов хлопчик, який супроводжував вчора Марту на гру, передав їй свою листівку зі спеціальним посланням. Уже тоді такий милий сюрприз cподобався 11-й ракетці світу.

Реакція Марти Костюк на презент перед матчем у Торонто: дивіться відео

Після впевненої перемоги Марта поділилась з підписниками свого інстаграму текстом послання, яке залишив юний уболівальник.

Нехай щастить сьогодні. Мене звати Маркус. Мені 8 років. Ніколи не здавайся. Я буду вболівати за тебе,

– йдеться у тексті.

Фото: instagram.com/martakostyuk

Українська тенісистка також поділилась своїми емоціями від такого сюрпризу.

"Коли хлопчик вирішив вручити мені цей лист, то спочатку навіть не міг витягнути його з кишені, тому що той ледве туди помістився. Потім він нарешті віддав його мені, і це було надзвичайно мило. У такі моменти думаєш: "Ось заради чого ми насправді все це робимо", – сказала Костюк на пресконференції.

Окрім Марти у наступний раунд змагань пройшла також Еліна Світоліна, яка здобула важку перемогу у першому матчі.

Що далі для Костюк

Зазначимо, що у матчі 1/16 фіналу українка зіграє проти американської тенісистки Медісон Кіз. В особистих протистояннях рахунок 2:0 на користь спортсменки з США. Вона перемагала Марту на Вімблідоні у 2023-му та 2024 році.