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Sport News 24 Теніс Марта Костюк перемогла Паоліні на шляху до першого півфіналу Вімблдону
8 липня, 16:49
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Марта Костюк перемогла Паоліні на шляху до першого півфіналу Вімблдону

Олександр Щербатих

Марта Костюк стала другою українською тенісисткою, яка вийшла у півфінал одиночного розряду на Вімблдоні. Італійка Жасмін Паоліні завадити не зуміла.

У середу, 8 липня, відбувся чвертьфінальний поєдинок Вімблдону. Про результат гри на Центральному корті Вімблдону розповідає 24 Канал

Як Марта Костюк зіграла проти Паоліні? 

Цей матч був четвертим в історії особистих протистоянь тенісисток. Раніше спортсменки тричі грали одна з одною у 2022-му та 2023 роках. З сумарним рахунком 2:1 вела Паоліні. 

Марта Костюк (Україна) – Жасмін Паоліні (Італія) – 2:0 (6:3, 6:2) 

У першому сеті Костюк влучила першим м’ячем у 58% спроб, а 91% таких розіграшів на подачі українки завершувались на користь Марти. 

Це допомогло нашій землячці виграти кожен гейм на подачі. Окрім цього, Костюк зробила два брейки – 6:3. 

У другій партії сіяна під 12-м номером українка продовжила стабільну гру на "своїх" геймах, а також практично при кожній подачі Паоліні вступала у боротьбу за брейк – 6:2 Костюк.

Костюк вперше у кар'єрі вийшла у півфінал Вімблдону. Раніше з українських тенісисток двічі це вдавалось Еліні Світоліній, яка ставала півфіналісткою турніру у передмісті Лондона у 2019-му та 2023 роках. 

Що далі для Костюк? 

У лайв-рейтингу Марта Костюк вперше у кар’єрі опинилась в першій десятці. Щоправда, аби там залишитись нашій тенісистці потрібно, щоб чешка Лінда Носкова не вийшла у фінал Вімблдону. 

Саме Носкова стане суперницею українки у півфіналі. Цей поєдинок відбудеться у четвер, 9 липня, не раніше 17:30.

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