Костюк вразила новою "весільною сукнею" для Вімблдону

Марта Костюк відома своїми яскравими образами на корті, а особливо під час Вімблдону, дрес-код на якому вимагає вдягати лише білі речі. Перед стартом мейджора у Лондоні українка представила свій новий лук.

Вже традиційно Костюк виступатиме не просто у серійному одязі від відомого спортивного бренду, а в ексклюзивній сукні, спеціально розробленій для неї. Модель назвали Marta Dress, пише 24 Канал.

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Як виглядатиме сукня Марти Костюк на Вімблдоні?

Марта співпрацює зі спортивним брендом Wilson ще з 2024 року, коли саме спеціалісти зі спортивного одягу створили для неї весільний образ. З того часу усі вімблдонівські вбрання українки так чи інакше надихаються саме цією тематикою.

Ось і цього разу неможливо не помітити роль весільної естетики у сукні, яка складається з двох легких елементів, прикрашених мережевним візерунком.

З ким зіграє Костюк на турнірі в Британії?

Третій турнір серії Великого Шолому розпочнеться вже 29 червня. Марта Костюк посіяна під 12-им номером, її суперницею у першому раунді стане аргентинка Надія Подороска.

Жереб склався таким чином, що вже на стадії 1/8 фіналу може відбутися повторення чвертьфіналу Ролан Гаррос Еліна Світоліна – Марта Костюк. Перша ракетка України має восьмий номер посіву, вона стартуватиме проти своєї співвітчизниці Дарії Снігур.