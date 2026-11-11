Марта Костюк заробила круглу суму в США

Марта Костюк достроково втратила шанси вийти до 1/2 фіналу на Підсумковому турнірі WTA. Однак українська тенісистка гарантовано заробить круглу суму призових.

Як зазначається на сайті WTA, незалежно від результатів за участь у турнірі в Індіан-Веллсі (США) тенісистки отримають по 220 тисяч доларів.

Костюк може заробити майже пів мільйона

Хоча 24-річна Костюк після поразки Джессіці Пегулі втратила шанс пробитися до 1/2 фіналу, вона все ж може збільшити свій заробіток.

Так, 12 листопада Марта зіграє останній для себе матч на Підсумковому турнірі проти Коко Гофф. У разі перемоги українка заробить ще 230 000 доларів та збільшить свій гонорар до 450 тисяч доларів.

Нагадаємо, участь Костюк у Підсумковому турнірі стала можливою після того, як перша ракетка світу Олена Рибакіна знялась зі змагань з медичних причин.

Таким чином, уперше в історії участь у цьому турнірі беруть відразу дві представниці України. Окрім Костюк, в Індіан-Веллсі виступає перша ракетка України Еліна Світоліна.

Цікаво! У 2018 році Світоліна стала першою українкою, яка вигравала Підсумковий турнір WTA.

На жаль, Світоліна у першому поєдинку поступилася росіянці Міррі Андреєвій. Уже 11 листопада українка зустрінеться з чешкою Кароліною Муховою, й результат цієї гри визначить, чи збереже Еліна шанси пробитися до півфіналу.