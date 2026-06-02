"У нас була дуже важка ніч": Костюк зворушила заявою про Україну після перемоги над Світоліною

Марта Костюк вперше в кар'єрі пробилася до півфіналу Ролан Гаррос. Після перемоги в українському дербі тенісистка присвятила свій успіх усій Україні.

Українська тенісистка продовжує творити історію на кортах Парижа. Після тріумфу над Еліною Світоліною Марта не стримала емоцій та звернулася до українців зі словами підтримки, передає 24 Канал.

Що сказала Костюк після перемоги?

Під час післяматчевого інтерв'ю в ефірі Eurosport Костюк заявила, що хоче присвятити свій виступ українському народу, який уже понад чотири роки живе в умовах повномасштабної війни.

Перш за все хочу почати з цього історичного матчу, який ми сьогодні зіграли з Еліною. В Україні, особливо в Києві, у нас знову була дуже важка ніч. Загинуло багато людей. Я хочу присвятити цей матч українському народу та його незламності. Дякую. Слава Україні!,

– сказала тенісистка.

Матч, який увійшов в історію українського тенісу

У чвертьфіналі Ролан Гаррос відбулося перше в історії українське дербі на стадії Grand Slam між Мартою Костюк та Еліною Світоліною. Перемогу здобула Костюк, яка виграла матч у трьох сетах та вперше в кар'єрі вийшла до півфіналу мейджора.

Після завершення зустрічі Марта наголосила, що цей поєдинок мав особливе значення не лише для неї особисто, а й для всієї країни. Також тенісистка окремо подякувала Світоліній за її внесок у розвиток українського тенісу та вплив на молодше покоління спортсменок.

Нагадаємо, у півфіналі Ролан Гаррос Костюк зустрінеться з "нейтральною" росіянкою Міррою Андрєєвою.