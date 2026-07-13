"Я просто хотіла вижити": знаменита українська тенісистка розповіла про пекло у Лондоні

Марта Костюк зізналася, що один із матчів на Вімблдоні став для неї справжнім випробуванням. Українка розповіла про отруєння, спеку та боротьбу за можливість просто дограти зустріч.

Відкритий чемпіонат Великої Британії став найуспішнішим турніром Grand Slam у кар'єрі другої ракетки України. Після історичного півфіналу тенісистка поділилася із "Суспільне Спорт" подробицями непростого шляху до цього результату.

Який матч був найскладнішим для Костюк?

Марта Костюк назвала поєдинок 1/8 фіналу Вімблдона-2026 проти американки Ешлін Крюгер найважчим для себе на турнірі.

За словами тенісистки, у день матчу вона отруїлася, через що почувалася вкрай погано ще до виходу на корт. Ситуацію ускладнила аномальна спека, яка панувала в Лондоні.

Костюк зізналася, що під час зустрічі її головною метою було не показати свій найкращий теніс, а просто витримати випробування.

З Ешлін я трошки, можна сказати, отруїлася вранці, і мені було дуже погано на корті. Я взагалі не знаю, як я там вистояла. Просто мені до кінця дня було погано, і ще було тоді дуже жарко. Тому в мене була битва не на життя, а на смерть. Причому навіть не з нею, а просто я хотіла вижити, витримати цей матч,

– розповіла Марта.

Не менш складним став і перший чвертьфінал

Окремо українка згадала чвертьфінальний поєдинок проти італійки Жасмін Паоліні. Цей матч був особливим, адже Костюк уперше у кар'єрі зіграла на Центральному корті Вімблдона.

За словами тенісистки, найбільшим викликом стали хвилювання перед виходом на головну арену турніру. До того ж суперницею була фіналістка Вімблдона-2024, що лише додавало напруги.

Чвертьфінал був дуже хороший для мене. Я не знала, як я впораюся з нервами центрального корту, і Жасмін теж грала тут фінал два роки тому. Тому це було непросто,

– зазначила Костюк.

Попри всі труднощі, українка провела історичний для себе турнір, дійшла до півфіналу Вімблдона-2026 та встановила особистий рекорд за сумою призових, підтвердивши свій статус однієї з найсильніших тенісисток світу.