Україна чекала роками: Костюк повторила історичний рекорд Світоліної на Вімблдоні

Марта Костюк вперше в кар'єрі пробилася до півфіналу Вімблдона. Українка повторила історичний рекорд Еліни Світоліної, ставши лише другою представницею країни з таким досягненням.

Чвертьфінальний матч проти Жасмін Паоліні став для нашої тенісистки одним із найкращих на турнірі. Впевнена перемога відкрила Костюк шлях до нового історичного звершення для українського тенісу, повідомляє 24 Канал.

Що відомо про рекорд Костюк?

Марта Костюк, яка посідає 13-те місце у світовому рейтингу WTA, вперше в кар'єрі зіграє у півфіналі Вімблдона. У матчі 1/4 фіналу українка без особливих труднощів переграла італійку Жасмін Паоліні (№17 WTA) з рахунком 6:3, 6:2.

Завдяки цій перемозі Костюк стала лише другою українською тенісисткою, якій вдалося дістатися півфіналу найпрестижнішого трав'яного турніру Grand Slam.

Раніше це досягнення підкорялося лише Еліні Світоліній. Перша ракетка України виходила до четвірки найсильніших на Вімблдоні двічі – у 2019 та 2023 роках. Тепер до цього елітного списку приєдналася й Марта Костюк.

Другий поспіль півфінал Grand Slam для українки

Для Марти Костюк нинішній успіх став не випадковістю, а підтвердженням її стабільного прогресу. Українська тенісистка вдруге поспіль пробилася до півфіналу турніру серії Grand Slam.

Нагадаємо, у червні Костюк також дісталася півфіналу Ролан Гаррос. Тоді її шлях до фіналу зупинила нейтральна тенісистка з російським паспортом Мірра Андрєєва.

У півфіналі Вімблдону Марта Костюк зіграє проти Лінди Носкової з Чехії (№12 WTA).