Четвертьфинальный матч против Жасмин Паолини стал для нашей теннисистки одним из лучших на турнире. Уверенная победа открыла Костюк путь к новому историческому достижению для украинского тенниса, сообщает 24 Канал.

Что известно о рекорде Костюк?

Марта Костюк, занимающая 13-е место в мировом рейтинге WTA, впервые в карьере сыграет в полуфинале Уимблдона. В матче 1/4 финала украинка без особых трудностей обыграла итальянку Жасмин Паолини (№17 WTA) со счетом 6:3, 6:2.

Благодаря этой победе Костюк стала лишь второй украинской теннисисткой, которой удалось выйти в полуфинал самого престижного травяного турнира серии Grand Slam.

Ранее это достижение удавалось только Элине Свитолиной. Первая ракетка Украины дважды выходила в четверку сильнейших на Уимблдоне – в 2019 и 2023 годах. Теперь к этому элитному списку присоединилась и Марта Костюк.

Второй подряд полуфинал Grand Slam для украинки

Для Марты Костюк нынешний успех стал не случайностью, а подтверждением ее стабильного прогресса. Украинская теннисистка во второй раз подряд пробилась в полуфинал турнира серии Grand Slam.

Напомним, в июне Костюк также дошла до полуфинала "Ролан Гаррос". Тогда ее путь к финалу прервала нейтральная теннисистка с российским паспортом Мирра Андреева.

В полуфинале Уимблдона Марта Костюк сыграет против Линды Носковой с Чехии (№12 WTA).