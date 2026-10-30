Відомій тенісистці з України неправильно поставили діагноз

Марта Костюк розповіла про проблеми із зап'ястям, які завадили їй завершити сезон на високому рівні. Тенісистці спочатку неправильно визначили причину болю.

Друга ракетка України відверто розповіла про непростий період відновлення після травми. Спортсменка зізналася, що тривалий час медики не могли правильно визначити причину проблеми, а повернення на корт зрештою знову призвело до болю, пише BTU.

Костюк розповіла, чому не могла позбутися болю в зап'ясті

Після виступу на турнірі в китайському Нінбо Марта була змушена достроково припинити змагання через загострення проблем із зап'ястям. За словами тенісистки, лише після повернення болю команді вдалося зрозуміти, що саме спричиняє дискомфорт.

Причину болю нарешті вдалося встановити. До цього було багато припущень, і ми не зовсім розуміли, на що саме звертати увагу. Після того як біль повернувся, ми змогли краще зрозуміти ситуацію і зрештою знайшли причину,

– розповіла Костюк.

Спортсменка додала, що зараз її рука потребує відпочинку, тому вона не поспішає повертатися до повноцінних тренувань. Детальніше працювати над проблемою планує вже після відновлення занять на корті.

Костюк також зізналася, що спочатку їй поставили неправильний діагноз. Через це процес повернення до змагань виявився складнішим, ніж очікувалося.

Чому українка вирішила повернутися на корт попри травму

Марта пояснила, що її повернення до виступів було пов'язане не лише зі спортивними амбіціями. Тенісистці потрібно було зіграти необхідну кількість турнірів категорії WTA 1000, щоб зберегти можливість потрапити на Підсумковий турнір сезону.

Зокрема, якби Костюк не зіграла в Ухані, вона не змогла б претендувати на участь у WTA Finals навіть у статусі запасної. На той момент українка мала в активі лише п'ять необхідних турнірів із шести.

Коли ми краще зрозуміли проблему, то зважили всі "за" і "проти", зокрема чи варто зараз докладати максимум зусиль для повернення. Зрештою ми вирішили зробити все можливе, щоб я дограла необхідні турніри. Але, на жаль, біль повернувся, – пояснила тенісистка.

Костюк не змогла кваліфікуватися на WTA Finals, однак планує вирушити до Індіан-Веллс у статусі запасної. Водночас українка поки не знає, чи зможе вийти на корт. Наразі її головний пріоритет – відновлення зап'ястя.

Нагадаємо, раніше Марта Костюк розповіла про хейт, який отримала від уболівальників у світі після того, як відмовилася потиснути руку білорусці Аріні Сабалєнко.