Известной теннисистке из Украины поставили неверный диагноз

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Вторая ракетка Украины откровенно рассказала о непростом периоде восстановления после травмы. Спортсменка призналась, что долгое время врачи не могли правильно определить причину проблемы, а возвращение на корт в итоге снова привело к боли, пишет BTU.

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Костюк рассказала, почему не могла избавиться от боли в запястье

После выступления на турнире в китайском Нинбо Марта была вынуждена досрочно прекратить соревнования из-за обострения проблем с запястьем. По словам теннисистки, только после возвращения боли команде удалось понять, что именно вызывает дискомфорт.

Причину боли наконец удалось установить. До этого было много предположений, и мы не совсем понимали, на что именно обращать внимание. После того как боль вернулась, мы смогли лучше понять ситуацию и в конце концов нашли причину– рассказала Костюк.

Спортсменка добавила, что сейчас ее руке нужен отдых, поэтому она не спешит возвращаться к полноценным тренировкам. Более тщательно работать над проблемой она планирует уже после возобновления занятий на корте.

Костюк также призналась, что сначала ей поставили неверный диагноз. Из-за этого процесс возвращения к соревнованиям оказался сложнее, чем ожидалось.

Почему украинка решила вернуться на корт, несмотря на травму

Марта объяснила, что ее возвращение к выступлениям было связано не только со спортивными амбициями. Теннисистке нужно было сыграть необходимое количество турниров категории WTA 1000, чтобы сохранить возможность попасть на Итоговый турнир сезона.

В частности, если бы Костюк не сыграла в Ухане, она не смогла бы претендовать на участие в WTA Finals даже в статусе запасной. На тот момент у украинки в активе было лишь пять необходимых турниров из шести.

Когда мы лучше поняли проблему, то взвесили все "за" и "против", в частности, стоит ли сейчас прилагать максимум усилий для возвращения. В итоге мы решили сделать все возможное, чтобы я доиграла необходимые турниры. Но, к сожалению, боль вернулась– пояснила теннисистка.

Костюк не смогла пройти квалификацию на WTA Finals, однако планирует отправиться в Индиан-Уэллс в качестве запасной. В то же время украинка пока не знает, сможет ли выйти на корт. Сейчас ее главный приоритет – восстановление запястья.

Напомним, ранее Марта Костюк рассказала о негативных отзывах, которые она получила от болельщиков в мире после того, как отказалась пожать руку белоруске Арине Сабаленко.