"Как можно ненавидеть": Марта Костюк рассказала о хейте после матча с Соболенко

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Как рассказала Костюк в интервью Маричке Падалко, на нее набросились не только российские боты, но и настоящие живые болельщики. И все это на фоне того, что родной для Марты Киев переживал отключения электричества и отсутствие отопления.

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Хейт в адрес Костюк из-за Соболенко

Марта, как и другие украинки, не пожимает руки "нейтральным" спортсменкам из-за их позиции по поводу войны – а в некоторых случаях из-за отсутствия такой позиции. Арина Соболенко же как раз известна тем, что отказывается осуждать российскую агрессию и поддерживает дружеские отношения с диктаторским белорусским режимом Александра Лукашенко, ставшего соучастником преступлений против Украины.

После финала в Брисбене Костюк, как и следовало ожидать, не поблагодарила Соболенко в своей речи на корте. И это стало поводом для некоторых болельщиков критиковать украинку и обвинять в нарушении устоявшегося теннисного этикета и неуважении к сопернице и спорту.

Для меня было самым обидным, что это были не просто боты, а также какие-то фанаты, живые люди. И в тот момент у меня и у родителей не было тепла, были у нас знакомые, у которых в квартире вообще было ноль градусов, не было воды, ничего. Поэтому для меня это было совершенно непонятно с человеческой точки зрения: как можно меня за это ненавидеть– вспомнила Марта свои эмоции.

В интервью Марта также рассказала об отношении своей мамы и тренера Талины Бейко к русскому языку и своём участии в Революции достоинства.