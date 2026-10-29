Штраф за русский язык: Костюк рассказала о железном правиле своей мамы

В интервью Маричке Падалко Костюк рассказала, как Талина Бейко сейчас работает в Украине детским наставником. Оказывается, мать чемпионки заботится не только о спортивном развитии своих подопечных, но и об их патриотическом воспитании.

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На тренировках – только на украинском

По словам Марты, она сейчас не так часто бывает на Родине, но когда приезжает, то общается со всеми исключительно на украинском языке. Также подчеркивает важность соблюдения языковой гигиены и ее мама Талина Бейко, которая тренирует следующее поколение теннисистов.

Скажу честно: моя мама штрафует детей за то, что они разговаривают между собой на русском– заявила Костюк.

Спортсменка уточнила, что мама не вмешивается в то, на каком языке разговаривают дети дома, но установила правило для занятий. Не все дети и родители с пониманием относятся к такому требованию, однако Талина Бейко проводит с ними беседы и воспитательную работу.

Достижения Марты Костюк

В этом году усилия, вложенные в свое время мамой в воспитание дочери, привели к тому, что Марта Костюк совершила настоящий прорыв в своей карьере.

На "Ролан Гаррос" и "Уимблдоне" она дошла до полуфиналов, что является лучшим результатом для киевлянки за все время выступлений. Также Марта впервые выиграла турнир серии WTA 1000 – это произошло на грунтовых кортах Мадрида, и вдвойне приятно, что в борьбе за титул она обошла "нейтральную" россиянку Мирру Андрееву.

Во второй половине сезона Костюк преодолела барьер топ-десятки мирового рейтинга, и ей не хватило всего лишь немного очков, чтобы войти в восьмерку лучших по итогам года и побороться вместе с Элиной Свитолиной на итоговом турнире в Индиан-Уэллсе.