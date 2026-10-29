За російську – штраф: Костюк розповіла про залізне правило своєї мами

В інтерв'ю Марічці Падалко Костюк розповіла, як Талина Бейко зараз працює в Україні дитячою наставницею. Виявляється, мати чемпіонки дбає не лише про спортивний розвиток підопічних, але й про їхнє патріотичне виховання.

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На тренуваннях – тільки українською

За словами Марти, вона зараз не так часто буває на Батьківщині, але коли приїздить, то говорить з усіма людьми виключно українською мовою. Так само наголошує на важливості дотримання мовної гігієни і її мама Талина Бейко, яка тренує наступне покоління тенісистів.

Скажу чесно: моя мама штрафує дітей за те, що вони розмовляють між собою російською– заявила Костюк.

Спортсменка уточнила, що мама не втручається у те, якою мовою говорять діти вдома, але встановила правило для занять. Не всі діти та батьки з розумінням ставляться до такої вимоги, проте Талина Бейко проводить з ними бесіди та виховну роботу.

Досягнення Марти Костюк

Цьогоріч зусилля, вкладені свого часу мамою у виховання доньки, призвели до того, що Марта Костюк здійснила справжній прорив у своїй кар'єрі.

На Ролан Гаррос і Вімблдоні вона досягнула півфіналів, що є найкращим результатом для киянки за весь час виступів. Також Марті вперше підкорився турнір серії WTA 1000 – це сталося на ґрунтових кортах Мадрида, а вдвічі приємно, що у боротьбі за титул вона втерла носа "нейтральній" росіянці Міррі Андреєвій.

У другій половині сезону Костюк пробила бар'єр топ-десятки світового рейтингу, і їй лише трошки забракло очок, щоб увійти до вісімки найкращих за рік і позмагатися разом з Еліною Світоліною на Підсумковому турнірі в Індіан-Веллсі.