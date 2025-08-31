Марта Костюк продовжує виступи на US Open-2025 у США. У третьому колі турніру друга ракетка України у напруженому матчі перемогла французьку тенісистку Діан Паррі.

Марта Костюк вперше у кар'єрі вийшла у четверте коло US Open-2025 у США, а також встановила ще одне досягнення. Українська тенісистка здобула ювілейну перемогу на турнірах серії Grand Slam, повідомляє 24 канал.

Скільки перемог у Костюк?

Перемога над Діан Паррі на US Open-2025 у США стала 30-ю у кар'єрі Марти Костюк на турнірах серії Grand Slam. Друга ракетка України обійшла Катерину Бондаренко-Володько цим показником.

Тепер Костюк посідає п'яте місце у топі українських тенісистів за кількістю перемог на турнірах серії Grand Slam. Перше місце займає Еліна Світоліна, яка має у своєму активі 108 звитяг.

Топ- 5 українців за перемогами на турнірах серії Grand Slam:

Еліна Світоліна – 108. Андрій Медведєв – 60. Леся Цуренко – 38. Олександр Долгополов – 34. Марта Костюк – 30.

Нагадаємо, що Марта Костюк єдина з українських тенісисток, яка залишилась на US Open-2025. У неділю, 31 серпня друга ракетка України зіграє проти Кароліни Мухової – початок матчу о 22:00 за київським часом.