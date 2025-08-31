Укр Рус
Костюк здобула ювілейну перемогу на турнірах серії Grand Slam
31 августа, 12:51
Костюк одержала юбилейную победу на турнирах серии Grand Slam

Егор Торяник
Основные тезисы
  • Марта Костюк победила Диан Парри в третьем круге US Open-2025, одержав свою юбилейную победу на турнирах серии Grand Slam.
  • Костюк занимает пятое место среди украинских теннисистов по количеству побед на турнирах серии Grand Slam.

Марта Костюк продолжает выступления на US Open-2025 в США. В третьем круге турнира вторая ракетка Украины в напряженном матче победила французскую теннисистку Диан Парри.

Марта Костюк впервые в карьере вышла в четвертый круг US Open-2025 в США, а также установила еще одно достижение. Украинская теннисистка одержала юбилейную победу на турнирах серии Grand Slam, сообщает 24 канал.

Сколько побед у Костюк?

Победа над Диан Парри на US Open-2025 в США стала 30-й в карьере Марты Костюк на турнирах серии Grand Slam. Вторая ракетка Украины обошла Екатерину Бондаренко-Володько по этому показателю.

Теперь Костюк занимает пятое место в топе украинских теннисистов по количеству побед на турнирах серии Grand Slam. Первое место занимает Элина Свитолина, которая имеет в своем активе 108 побед.

Топ-5 украинцев по победам на турнирах серии Grand Slam:

  1. Элина Свитолина – 108.
  2. Андрей Медведев – 60.
  3. Леся Цуренко – 38.
  4. Александр Долгополов – 34.
  5. Марта Костюк – 30.

Напомним, что Марта Костюк единственная из украинских теннисисток, которая осталась на US Open-2025. В воскресенье, 31 августа вторая ракетка Украины сыграет против Каролины Муховой – начало матча в 22:00 по киевскому времени.