Марта Костюк продолжает выступления на US Open-2025 в США. В третьем круге турнира вторая ракетка Украины в напряженном матче победила французскую теннисистку Диан Парри.

Марта Костюк впервые в карьере вышла в четвертый круг US Open-2025 в США, а также установила еще одно достижение. Украинская теннисистка одержала юбилейную победу на турнирах серии Grand Slam, сообщает 24 канал.

Читайте также Украинская теннисистка покорила социальные сети вирусным трендом: огненное видео

Сколько побед у Костюк?

Победа над Диан Парри на US Open-2025 в США стала 30-й в карьере Марты Костюк на турнирах серии Grand Slam. Вторая ракетка Украины обошла Екатерину Бондаренко-Володько по этому показателю.

Теперь Костюк занимает пятое место в топе украинских теннисистов по количеству побед на турнирах серии Grand Slam. Первое место занимает Элина Свитолина, которая имеет в своем активе 108 побед.

Топ-5 украинцев по победам на турнирах серии Grand Slam:

Элина Свитолина – 108. Андрей Медведев – 60. Леся Цуренко – 38. Александр Долгополов – 34. Марта Костюк – 30.

Напомним, что Марта Костюк единственная из украинских теннисисток, которая осталась на US Open-2025. В воскресенье, 31 августа вторая ракетка Украины сыграет против Каролины Муховой – начало матча в 22:00 по киевскому времени.