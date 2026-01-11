Емоційна промова Костюк після фіналу у Брісбені: глядачі аплодували українській тенісистці

У неділю, 11 січня, відбувся фінал WTA 500 в австралійському Брісбені. У вирішальній грі Марта Костюк зустрічалася з Ариною Соболенко.

На жаль, українська тенісистка поступилася нейтральній білорусці. Після протистояння Марта видала емоційний спіч, згадавши про рідну країну, повідомляє 24 канал із посиланням на The Tennis Letter.

Що сказала Костюк після фіналу у Брісбені?

Марта заявила, що щодня виходить на корт з болем у серці, адже зараз тисячі людей в Україну залишається без світла та теплої води.

На вулиці – мінус 20 градусів. Дуже важко жити у цій реальності щодня. Моя сестра спить під трьома ковдрами – так холодно вдома. Мене неймовірно зворушило та порадувало, що цього тижня я побачила так багато українських прапорів,

– сказала Костюк.

Друга ракетка України вкотре нагадала світу про важливі речі, які стосуються її рідної країни, а глядачі підтримали спортсменку гучними оплесками.

Емоційна промова Костюк: дивіться відео

Нагадаємо, що Марта мала брати участь у турнірі в Аделаїді. За інформацією Adelaide Tennis, українська тенісистка знялася зі змагань, адже зіграла 11 січня у фіналі у Брісбені, а наступні змагання стартують 12 січня.

Як Костюк дісталася до фіналу WTA 500?