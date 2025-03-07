Потужний старт: Марта Костюк ефектно прибила американку на топ-турнірі в Індіан-Веллс

Друга ракетка України має намір далеко дійти на престижному американському турнірі. Принаймні перша гра далась Марті доволі нескладно.

У американському Індіан-Веллс продовжується престижний тенісний турнір серед жінок категорії WTA1000. Серед 96-ти учасниць змагання стартували і четверо українок, повідомляє 24 Канал.

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Легка перемога

Одразу з другого кола свій шлях почала друга ракетка країни Марта Костюк. Киянці жереб подарував у суперниці американку Робін Монтгомері, яка посідає 107 місце в рейтингу WTA.

Українка вважалась явною фавориткою матчу та змогла це довести на корті. У першому сеті Марта віддала лише один гейм. У другому Робін зробила один брейк, але Костюк його без проблем відіграла. Підсумковий рахунок – 6:1, 6:3.

У підсумку Марта стала першою українкою, яка вийшла у третє коло Індіан-Веллс. Там її опоненткою стане переможниця пару Керолайн Доулхайд (Велика Британія) – Єва Лис (Німеччина).

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До слова, німкеня має українське коріння та навіть народилась у Києві. Також у третій раунд мають шанси вийти Еліна Світоліна та Даяна Ястремська. Перша гратиме проти Ешлінн Крюгер зі США, тоді як друга – проти Онс Жабер з Тунісу.