НХЛ зганьбилась заявою щодо війни в Україні та повернення росіян

Збірна Росії з хокею не братиме участь у зимовій Олімпіади 2026 у Мілані. Національна хокейна ліга цинічно відреагувала на недопуск команди з ворожої країни.

В організації сподівались, що війна в Україні завершиться якомога швидше. Все задля того, щоб росіяни повернулись до виступів на міжнародній арені, повідомляє 24 канал із посиланням на офіційний сайт ліги.

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НХЛ пробила чергове дно

Про швидке завершення війни в Україні та повернення росіян у міжнародний спорт заговорив виконавчий директор асоціації гравців НХЛ Марті Волш. Чиновник видав ганебну заяву стосовно гравців з ворожої країни, які виступають в лізі.

Волш заступився за російських хокеїстів. Виконавчий директор наголосив, що вони не мають нести відповідальність за дії та політику власної країни.

Вони мало що можуть зробити з тим, що відбувається в Україні та в Росії. Вони хочуть грати з найкращими. Ми чуємо це постійно, вони хочуть грати в найкращих турнірах за участю найкращих команд. Ми сподівалися, що до моменту Олімпіади військовий конфлікт зупиниться там, де він зараз є. Але, здається, що він загострюється, а не деескалується, тож подивимося, що буде в майбутньому. Наразі ми не очікуємо участі Росії в Олімпіаді-2026,

– сказав Волш.

Нагадаємо, що легендарний хокеїст Домінік Гашек розніс Владіміра Медінського, який видав огидну заяву під час переговорів України та Росії.