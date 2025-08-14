Збірна України готується до матчів кваліфікації ЧС-2026. Команда Сергія Реброва дізналась про місце проведення останнього виїзного матчу у групі, повідомляє 24 Канал з посиланням на УАФ.

Де гратимемо з Францією?

"Синьо-жовті" протистоятимуть у групі Франції, Ісландії та Азербайджану. Проти головного фаворита групи Україна гратиме 5 вересня у Вроцлаві, а також 13 листопада на його полі.

Як стало відомо, Франція прийматиме українців у Парижі на арені "Парк-де-Пренс". Цей стадіон розрахований на 48 тисяч глядачів та є домашньою ареною клубу ПСЖ, за який виступатиме Ілля Забарний.

Цікаво, що зазвичай "Ле Бле" проводять домашні ігри на найбільшому стадіоні країни "Стад-де-Франс" у передмісті Парижу. Втім у кваліфікації на ЧС-2026 місцева асоціація прийняла рішення відіграти усі зустрічі саме на арені ПСЖ.

Відзначимо, що переможець групи напряму потрапить на чемпіонат світу, який у 2026 році відбудеться у США, Канаді та Мексиці. У свою чергу команда, що посяде друге місце, відправиться у матчі плей-оф за право зіграти на Мундіалі.