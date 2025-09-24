Український футбол не перестає вражати. Коментатором матчу 1/16 фіналу Кубка України-2025/2026 між Колосом (Полонне) та харківським Металістом 1925 була повідомлена важлива інформація.

Коментатор під час трансляції матчу повідомив про перенесення наступного матчу Колоса у рамках футбольної аматорської ліги України. Все через святкову подію у життя гравця Колоса Ростислава Морозова, пише 24 Канал.

Чому перенесли матч аматорської ліги України?

21 вересня вінгер Колоса офіційно узаконив свої стосунки із коханою. Вже 28 вересня Морозов відсвяткує власне весілля, на яке запросив усю команду.

Через це матч 14-го туру у Тростянці (Волинська область) було перенесено на 12 жовтня.

Весілля перенесло матч Колоса: дивіться відео

Пресслужба клубу на своїй сторінці у фейсбуці вже привітала свого футболіста із радісною подією у житті.

До слова, Ростислав Морозов виступає за Колос Полонне з квітня 2023-го. До цього пограв за Дунаївці, Агробізнес та Епіцентр (дані Transfermarkt).

Що відомо про матч Колоса проти Металіста 1925?