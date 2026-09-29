Україна намагалася зірвати матч Ліги націй у Фінляндії

Фінляндія прийме Білорусь у Лізі націй попри дипломатичний протест України. Перед грою фінські футболісти проведуть акцію на підтримку українців.

Матч відбудеться на Олімпійському стадіоні в Гельсінкі. Водночас рішення провести поєдинок саме у Фінляндії стало причиною публічної дискусії та дипломатичної реакції української сторони, пише "Суспільне Спорт".

Україна виступила проти проведення матчу

Спочатку Футбольна асоціація Фінляндії планувала провести домашню зустріч із Білоруссю на нейтральному полі. Однак у травні організація змінила рішення та визначила місцем проведення Олімпійський стадіон у Гельсінкі.

Посол України у Фінляндії Михайло Видойник розкритикував це рішення. Українське посольство також надіслало дипломатичну ноту до Міністерства закордонних справ Фінляндії.

За словами дипломата, Україна розчарована тим, що Білорусь отримала можливість зіграти на стадіоні, де проводить домашні матчі збірна Фінляндії. Видойник заявив, що таким чином Росії та Білорусі не варто подавати сигнал про послаблення міжнародного тиску.

Запрошення Білорусі до Фінляндії, на те саме поле, де грають фінські спортсмени — це ганьба. Такі вчинки є ознакою слабкості. Ця слабкість може призвести до дуже небезпечної ситуації, в якій Росія отримає відкриті двері для розширення своєї війни на інші частини Європи,

– передає слова дипломата фінське видання Yle.

Водночас Футбольна асоціація Фінляндії наголошує, що виступає проти участі Росії та Білорусі у міжнародних спортивних змаганнях. Генеральний секретар організації Марко Касагранде зазначив, що ситуацію обговорювали з Українською асоціацією футболу.

Фінляндія вирішила зіграти та допомогти Україні

У фінській асоціації пояснили, що відмова від матчу могла б призвести до технічної поразки, спортивних санкцій та значних фінансових втрат, зокрема через медійні угоди. Тому команда вирішила провести поєдинок, але використати його для підтримки України.

Капітанська рада збірної Фінляндії напередодні гри оприлюднила заяву на підтримку українців. Капітан команди Лукаш Градецький розповів, що футболісти обговорювали ситуацію всередині збірної, після чого вирішили зосередитися на матчі.

Перед поєдинком фінські футболісти проведуть розминку у футболках із написом "We Stand for Peace". Також уболівальники планують акцію на підтримку України, якщо її погодить УЄФА.

Крім того, Футбольна асоціація Фінляндії передасть Україні чистий прибуток від продажу квитків на матч. Остаточна сума допомоги наразі невідома через невисокі темпи продажу.

Матч розіграшу Ліги націй Фінляндія – Білорусь відбудеться сьогодні, 29 вересня, на Олімпійському стадіоні в Гельсінкі. Початок – о 19:00 за київським часом.