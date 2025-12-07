В УПЛ скандал через електрику: матч в Житомирі зірваний через згорівший генератор

В чемпіонаті України 2025 – 2026 тривають матчі 15-го туру. На жаль, один із матчів недільної програми не був завершений за планом.

Харківський Металіст 1925 грав номінально вдома проти рівненського Вереса, повідомляє 24 Канал з посиланням на УПЛ. Через безпекове питання підопічні Бартуловича не могли приймати суперника в Харкові.

Чому зірвана гра в Житомирі?

Поки що ж "бики" приймають суперників у Житомирі на стадіоні Полісся. Проте гра проти Вереса вилилась у проблем через відсутність електропостачання.

Гра у Житомирі протривала лише 10 хвилин, після чого арбітр Віталій Романов зупинив матч через відсутність освітлення. Пізніше світло частково поверталось, але не в повному обсязі.

У підсумку на 20-й хвилині матчу арбітр остаточно ухвалив рішення припинити гру. Як повідомив віцепрезидент Металіста 1925, через стрибок напруги згорів генератор, який постачав світло на арену.

Обладнання згоріло через стрибок напруги. Ми готові надати всі документи того, що це форс-мажор. Ми пропонували зіграти завтра та оплатити Вересу проживання. Однак спільної мови ми не знайшли, Верес повертається додому. Ми будемо звертатись до КДК УАФ, щоб вони розглядали ситуацію як непередбачувану ситуацію. Ми не можемо врахувати те, що якийсь автомат згорить,

– заявив Євген Коротун в ефірі УПЛ ТБ.

На підставі інформації, наданої офіційними особами матчу, УПЛ прийняла рішення передати усі наявні матеріали справи на розгляд Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ.

Як повідомив журналіст Ігор Бурбас, догравати у понеділок, 8 грудня, Верес не захотів і сподівається на розгляд справи у КДК УАФ. Рівненці очікують, що Металісту 1925 зарахують технічну поразку через незабезпечення умов для проведення матчу.

Як команди виступають у поточному сезоні УПЛ?