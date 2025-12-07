В УПЛ скандал из-за электричества: матч в Житомире сорван из-за сгоревшего генератора

В чемпионате Украины 2025 –2026 продолжаются матчи 15-го тура. К сожалению, один из матчей воскресной программы не был завершен по плану.

Харьковский Металлист 1925 играл номинально дома против ровенского Вереса, сообщает 24 Канал со ссылкой на УПЛ. Из-за вопроса безопасности подопечные Бартуловича не могли принимать соперника в Харькове.

Ро теме Дебютная победа Костюка: Дебютная победа Костюка: Динамо прервало позорную серию в УПЛ благодаря триумфу над Кудривкой

Почему сорвана игра в Житомире?

Пока же "быки" принимают соперников в Житомире на стадионе Полесье. Однако игра против Вереса вылилась в проблемы из-за отсутствия электроснабжения.

Игра в Житомире продлилась всего 10 минут, после чего арбитр Виталий Романов остановил матч из-за отсутствия освещения. Позже свет частично возвращался, но не в полном объеме.

В итоге на 20-й минуте матча арбитр окончательно принял решение прекратить игру. Как сообщил вице-президент Металлиста 1925, из-за скачка напряжения сгорел генератор, который поставлял свет на арену.

Оборудование сгорело из-за скачка напряжения. Мы готовы предоставить все документы того, что это форс-мажор. Мы предлагали сыграть завтра и оплатить Вересу проживание. Однако общего языка мы не нашли, Верес возвращается домой. Мы будем обращаться в КДК УАФ, чтобы они рассматривали ситуацию как непредсказуемую ситуацию. Мы не можем учесть то, что какой-то автомат сгорит,

– заявил Евгений Коротун в эфире УПЛ ТВ.

На основании информации, предоставленной официальными лицами матча, УПЛ приняла решение передать все имеющиеся материалы дела на рассмотрение Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ.

Как сообщил журналист Игорь Бурбас, доигрывать в понедельник, 8 декабря, Верес не захотел и надеется на рассмотрение дела в КДК УАФ. Ровенчане ожидают, что Металлисту 1925 засчитают техническое поражение из-за необеспечения условий для проведения матча.

Как команды выступают в текущем сезоне УПЛ?