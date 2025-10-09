Збірні України та Росії двічі у своїй історії перетиналися на футбольному полі. У 1999 році команди зіграли легендарний матч у Москві, за підсумками якого Україна завадила Росії вийти на чемпіонат Європи.

Друга та остання зустріч України та Росії відбулася 26 років тому – 9 жовтня 1999 року й завершилася нічиєю завдяки голу Андрія Шевченка. Колишній футболіст Олег Лужний, який зіграв у тому матчі на "Лужниках", у коментарі 24 каналу поділився спогадами про принципове протистояння з росіянами.

Що сказав Лужний про матч Росія – Україна?

Олег Лужний розповів, що означав надпринциповий матч проти Росії в Москві для збірної України.

Був дуже великий ажіотаж перед цим матчем, тому що вперше в історії Україна та Росія зустрічалися. Це була дуже принципова гра у відборі на чемпіонат Європи. Треба було перемагати, а до цього ми виграли вдома (3:2 – 24 канал) і тут реально зробили результат. Найголовніше було у Москві не програти – нічия нас влаштовувала,

– розповів Олег Романович.

Олег Лужний також пригадав, які емоції були у збірної України перед матчем проти Росії та що відбувалося після протистояння.

"Перед матчем емоції були однакові – усі налаштовані, повна концентрація. Кожен гравець налаштовується по своєму, адже відповідальність була дуже висока. Помилка могла призвести до поразки. Після гри, які можуть бути емоції коли ми грали проти Росії? Вийшли далі та жодного разу не програли. Нам побили вікна в автобусі, коли ми їхали в аеропорт. Ми закривали штори, щоб камені не летіли",

– додав Лужний.

Як пройшов матч Росія – Україна?