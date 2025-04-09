Гості здобули перемогу після овертайму з рахунком 6:5. Вони зробили це в неймовірному стилі, переписавши історію НХЛ.

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Шалений камбечище

Після двох періодів "Кенакс" поступалися 0:3, але на старті останньої 20-хвилинки змогли скоротити відставання до мінімуму, завдяки закинутим шайбам Джейка Дебруска та Віктора Манчіні. Проте після цього господарі знову відірвалися в рахунку й вели 5:2 за 60 секунд до закінчення регламентованого часу.

А згодом почалося справжнє шоу від гравців Ванкувер Кенакс. Гості стали першою командою в історії НХЛ, яка змогла відіграти відставання у три голи в останню хвилину матчу, повідомляє 24 Канал із посиланням на ESPN.

Спочатку взяттям воріт відзначився Аату Реті з передачі Маркуса Петерссона, потім Піус Шутер забив з паса Конора Гарланда, а за сім секунд до закінчення гри гості зуміли зрівняти рахунок і перевести матч в овертайм.

Як Ванкувер Кенакс здійснив камбек: дивіться відео

На четвертій хвилині додаткового часу Ванкувер Кенакс відзначився вшосте в поєдинку та здобув яскраву вольову перемогу з рахунком 6:5.

До слова. У турнірній таблиці Західної конференції НХЛ Ванкувер Кенакс посідає десяте місце з 85 очками та відстає від восьмої позиції на шість залікових балів, яка дозволяє зіграти у плей-оф.

Наступний матч "Кенакс" проведуть 11 квітня проти Колорадо Аваланч, який вже гарантував собі місце у топ-8.