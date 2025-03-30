На матчі "нейтральної" тенісистки вболівальники розмахували забороненими прапорами Білорусі

Фінальна гра турніру серії WTA 1000 в Маямі закінчилася провокаціями з боку вболівальників. Вони вивісили заборонені пропари Білорусі.

У Маямі відбувся фінал "тисячника" WTA, у якому зустрілися Джессіка Пегула та Аріна Сабалєнка. "Нейтральна" спортсменка перемогла, здобувши чемпіонський титул.

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Провокації від вболівальників

Під час трансляції поєдинку на VIP-секторах камери зафіксували прапори Білорусі. Їх заборонили до демонстрації на турнірах WTA з 2022 року, пише 24 канал з посиланням на Великий теніс України.

Попри заборону вболівальники демонстративно розмахували прапорами на камеру за спиною Пегули. Через деякий час охорона все ж конфіскувала їх.



Заборонені прапори / Фото Великого тенісу України

Нагадаємо, що Аріна Сабалєнка є прихильницею Олександра Лукашенка