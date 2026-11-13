Відомий тренер відмовив збірній і вирішив працювати в Динамо

Нинішній в. о. головного тренера Динамо Мацей Кендзьорек пригадав, як погодився очолити київську команду. На той момент він мав пропозицію від збірної своєї країни.

Про це він розповів у інтерв'ю для ютуб-каналу Weszlo. Кендзьорек розповів, як зробив свій вибір на користь Динамо.

Як Кендзьорек погодився стати в. о. головного тренера Динамо

Кендзьорек розповів, що вже фактично однією ногою був у тренерському штабі збірної Польщі U-21. Її очолює Єжи Бженчек.

Дуже хотів там працювати, але поєднати ці 2 роботи було неможливо. Пропозиція Динамо була дуже цікавою, тому я вирішив її прийняти,

– зазначив тренер.

Він зауважив, що на той момент команда грала у кваліфікації Ліги чемпіонів, а його мрією було почути гімн Ліги чемпіонів наживо з тренерської лави. Тоді йому здавалось, що пройти своїх суперників киянам цілком до снаги.

У першому раунді суперником Динамо був клуб із Мальти, у другому – кіпрський Пафос. Утім, як показала історія, Пафос виявився абсолютно не слабкою командою,

– наголосив Кендзьорек.

За його словами, пробитись у Лігу чемпіонів команді зі столиці України все ж не вдалось і все завершилось Лігою конференцій. До слова, вийти в плейоф третього за рангом єврокубку Динамо тоді також не змогло.

Що відомо про роботу Кендзьорека на чолі Динамо

Поляк став в. о. головного тренера Динамо восени 2026 року, замінивши на цій посаді Ігоря Костюка. Під керівництвом Кендзьорека кияни вже провели матч із Кудрівкою, в якому перемогли з рахунком 3:1, вилетіли з Кубка України від Шахтаря – 0:3, обіграли Кривбас 0:2 і зіграли з Шахтарем унічию 0:0 у чемпіонаті.

Раніше польський фахівець розповідав, що хоче затриматись у Динамо надовго. Він сказав, що йому дуже комфортно в київському клубі. Він уже 15 місяців живе в Україні, і йому все подобається.