Зірка футбольної збірної Польщі живе в Росії і мовчить про війну в Україні

Захисник Мацей Рибус свого часу вважався у збірній Польщі молодим талановитим відкриттям. Але футболіст зіпсував собі кар'єру не лише постійними травмами, але й любов'ю до Росії і переїздом в чемпіонат країни-агресора.

Попри те, що Росія стала вигнанцем у світовому футболі, Рибус через чотири роки після початку повномасштабного вторгнення в Україну досі живе в Москві. Як пише польське видання SportoweFakty, він прямо визнає, що зайняв позицію "моя хата скраю".

Що поляк Рибус говорить про Росію і війну в Україні?

Польські журналісти запитали у Рибуса, чому він ніяк публічно не коментує злочини, які країна його проживання вчиняє в Україні.

Відразу після початку війни я вирішив не втручатися в цю справу. Я просто не коментую це. В Україні гинуть люди? Я не маю кваліфікації говорити про війну. Є люди, які знають це краще за мене. Я не хочу про це говорити,

– цинічно відповів гравець.

Рибусу нагадали, що саме таке ставлення до ситуації призвело до того, що він втратив місце у національній команді і більше не викликається на матчі збірної.

Минуле не зміниш, і я зробив те, що вважав найкращим для себе та моєї родини. У мене немає російського паспорта. Я почуваюся поляком. З Росією мене пов'язує лише те, що я просто живу там щодня і там у мене є родина,

– поставив крапку в обговоренні польський футболіст.

Що відомо про кар'єру Мацея Рибуса?