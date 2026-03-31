Зірка футбольної збірної Польщі живе в Росії і мовчить про війну в Україні
- Мацей Рибус живе в Москві, не коментує війну в Україні і втратив місце в збірній Польщі через свою позицію.
- Рибус грав у російських клубах з 2012 року і має 66 матчів за національну збірну Польщі.
Захисник Мацей Рибус свого часу вважався у збірній Польщі молодим талановитим відкриттям. Але футболіст зіпсував собі кар'єру не лише постійними травмами, але й любов'ю до Росії і переїздом в чемпіонат країни-агресора.
Попри те, що Росія стала вигнанцем у світовому футболі, Рибус через чотири роки після початку повномасштабного вторгнення в Україну досі живе в Москві. Як пише польське видання SportoweFakty, він прямо визнає, що зайняв позицію "моя хата скраю".
Дивіться також Їздив у Крим і втік з Росії: що відомо про спортсмена, який приніс Польщі першу медаль ОІ
Що поляк Рибус говорить про Росію і війну в Україні?
Польські журналісти запитали у Рибуса, чому він ніяк публічно не коментує злочини, які країна його проживання вчиняє в Україні.
Відразу після початку війни я вирішив не втручатися в цю справу. Я просто не коментую це. В Україні гинуть люди? Я не маю кваліфікації говорити про війну. Є люди, які знають це краще за мене. Я не хочу про це говорити,
– цинічно відповів гравець.
Рибусу нагадали, що саме таке ставлення до ситуації призвело до того, що він втратив місце у національній команді і більше не викликається на матчі збірної.
Минуле не зміниш, і я зробив те, що вважав найкращим для себе та моєї родини. У мене немає російського паспорта. Я почуваюся поляком. З Росією мене пов'язує лише те, що я просто живу там щодня і там у мене є родина,
– поставив крапку в обговоренні польський футболіст.
Що відомо про кар'єру Мацея Рибуса?
- За даними Transfermarkt, у 2012 році Рибус вперше перебрався до Росії, де почав виступати за Терек.
- Надалі з невеликими перервами на нормальні країни захисник продовжував виступи в російському чемпіонаті вже у складі Локомотива, Спартака і Рубіна, а зрештою опинився в медіалізі країни-агресора.
- За збірну Польщі гравець дебютував у віці 20 років. У Рибуса 66 матчів і участь в Євро-2012. Велику кількість поєдинків він пропускав через численні травми.