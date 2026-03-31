Несмотря на то, что Россия стала изгоем в мировом футболе, Рыбус спустя четыре года после начала полномасштабного вторжения в Украину до сих пор живет в Москве. Как пишет польское издание SportoweFakty, он прямо признает, что занял позицию "моя хата с краю".

Что поляк Рыбус говорит о России и войне в Украине?

Польские журналисты спросили у Рыбуса, почему он никак публично не комментирует преступления, которые страна его проживания совершает в Украине.

Сразу после начала войны я решил не вмешиваться в это дело. Я просто не комментирую это. В Украине гибнут люди? Я не имею квалификации говорить о войне. Есть люди, которые знают это лучше меня. Я не хочу об этом говорить,

– цинично ответил игрок.

Рыбусу напомнили, что именно такое отношение к ситуации привело к тому, что он потерял место в национальной команде и больше не вызывается на матчи сборной.

Прошлое не изменишь, и я сделал то, что считал лучшим для себя и моей семьи. У меня нет российского паспорта. Я чувствую себя поляком. С Россией меня связывает только то, что я просто живу там каждый день и там у меня есть семья,

– поставил точку в обсуждении польский футболист.

