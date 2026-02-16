Сначала он получил вид на жительство, а в августе 2025 года ему предоставили польское гражданство. Это позволило ему официально выступать за национальную сборную Польши, сообщает Polsat Sport.

Что известно о Владимире Семирунном?

Семирунный родился и вырос в Екатеринбурге, где начинал спортивную карьеру.

Он даже получал бронзовую медаль на юниорском чемпионате мира до начала полномасштабной войны, когда еще представлял Россию.

В 2023 году Семирунный уехал в Польшу, в частности убегая от мобилизации в российскую армию и в поисках возможности выступать на международных соревнованиях.

После получения гражданства Семирунный уже показывал успехи в составе сборной Польши: на чемпионате Европы и мира он боролся за медали на разных дистанциях, включая награды на 5000 метров и 10000 метров.

Семирунного с получением медали поздравили оба ключевых политических лидера Польши – премьер-министр Дональд Туск и президент Кароль Навроцкий.

Władimir Semirunnij ze srebrnym medalem

Gratulacje! - Karol Nawrocki (@NawrockiKn) 13 февраля, 2026

"Polska przyjęła mnie jak swoje dziecko” - powiedział niedawno Władimir Semirunnij, który zdobył dziś dla swojej nowej Ojczyzny srebrny medal olimpijski. Piękna historia. Brawo Władek! - Дональд Туск (@donaldtusk) 13 февраля, 2026

Отношение Семирунного к войне России против Украины?

Польские медиа цитируют функционеров федерации, которые утверждают, что после проверки не обнаружили связей Семирунного с российскими спецслужбами, а сам спортсмен устно и письменно осудил агрессию России.

Стоит отметить, что он высказывал свою позицию и публично. В частности, в интервью польской редакции Eurosport в декабре 2023 года спортсмен отмечал, что родители должны с детства объяснять детям неприемлемость любых проявлений агрессии. По его словам, именно такое воспитание он получил в собственной семье.

Также он подчеркнул, что не поддерживает войну, развязанную Россией.

В 2019 году российская фигуристка Екатерина Кошелева обнародовала фотографию с временно оккупированного Крыма, на которой она позировала вместе с Семирунным. Как отмечается, спортсмен находился на полуострове, незаконно пересекая государственную границу Украины.

Он также отметил, что после того, как начал выступать за Польшу, его семья в России не испытывала никакого давления или проблем. По словам спортсмена, он надеется, что такая ситуация сохранится и в дальнейшем.

23-летний спортсмен в комментарии репортеру Eurosport Петру Карпинскому сказал, что его сложно говорить на тему России, ведь вся его семья там живет и он волнуется, что у них могут возникнуть проблемы.

Он добавил, что после получения медали стал очень популярным в России, поэтому не хочет говорить ничего негативного о том, что там происходит. Хотя считает, что любая агрессия никогда не приносит добра, он стремится сосредоточиться только на спорте.

Отношение поляков и украинцев к Семирунному?