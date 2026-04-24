Рішення вже ухвалено: Динамо отримало трансферну пропозицію на 20 мільйонів євро

Нападник київського Динамо Матвій Пономаренко привернув увагу низки європейських клубів. Вартість 20-річного форварда може становити десятки мільйонів євро.

Матвій Пономаренко може дуже швидко закінчити український етап кар’єри – за нападником уже полюють представники найсильніших чемпіонатів. Таку інформацію поширило іспанське видання AS.

Хто влітку спробує підписати Матвія Пономаренка?

Наразі відомо про два клуби – дортмундська Боруссія та РБ Лейпциг. Окрім них, за інформацією AS, кандидатура українця цікавить також французькі та англійські команди.

Джерело додає, що Динамо не поспішає продавати гравця та уже відхилило пропозицію на суму у 20 мільйонів євро.

Водночас британський портал TeamTalk стверджує, що за динамівцем стежить Брентфорд.

Чому до Пономаренка така велика увага?