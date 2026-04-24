Рішення вже ухвалено: Динамо отримало трансферну пропозицію на 20 мільйонів євро
- Київське Динамо відхилило пропозицію на 20 мільйонів євро за нападника Матвія Пономаренка.
- Молодим гравцем киян цікавляться європейські клуби, включаючи Боруссію (Дортмунд) та РБ Лейпциг.
Нападник київського Динамо Матвій Пономаренко привернув увагу низки європейських клубів. Вартість 20-річного форварда може становити десятки мільйонів євро.
Матвій Пономаренко може дуже швидко закінчити український етап кар’єри – за нападником уже полюють представники найсильніших чемпіонатів. Таку інформацію поширило іспанське видання AS.
Хто влітку спробує підписати Матвія Пономаренка?
Наразі відомо про два клуби – дортмундська Боруссія та РБ Лейпциг. Окрім них, за інформацією AS, кандидатура українця цікавить також французькі та англійські команди.
Джерело додає, що Динамо не поспішає продавати гравця та уже відхилило пропозицію на суму у 20 мільйонів євро.
Водночас британський портал TeamTalk стверджує, що за динамівцем стежить Брентфорд.
Чому до Пономаренка така велика увага?
- У поточному сезоні Матвій Пономаренко розміщується на другій сходинці у списку бомбардирів УПЛ та поступається Пилипу Будківському лише за додатковими показниками. Обидва мають по 10 голів у чемпіонаті.
- Загалом у кампанії 2025/26 він провів за Динамо 19 матчів, у яких забив 13 голів.
- У березні Пономаренко дебютував у складі збірної України у матчі плей-оф відбору на чемпіонат світу зі Швецією, забивши гол престижу команди Реброва на останній хвилині.
- Нещодавно стало відомо, що Матвій Пономаренко відхилив пропозицію нового контракту з Динамо, бажаючи повернутися до переговорів після завершення сезону.