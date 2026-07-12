Пономаренко рветься на вихід: Динамо знизило ціну на свого бомбардира

Форвард Динамо Матвій Пономаренко може опинитися в Галатасараї. Сам футболіст, за даними турецьких ЗМІ, підтримує такий варіант.

Київське Динамо може найближчим часом провести резонансний трансфер. Інтерес до найкращого бомбардира УПЛ минулого сезону проявляє чинний чемпіон Туреччини, який уже визначив формат можливої угоди, передає 24 Канал.

Що відомо про можливий трансфер Пономаренка?

Динамо може відпустити свого перспективного нападника до Галатасараю вже цього літа.

За інформацією турецького журналіста Угура Каракуллукчу, 20-річний форвард позитивно ставиться до можливого переїзду в Стамбул і готовий змінити клуб найближчим часом.

Повідомляється, що керівництво Динамо переглянуло свої фінансові очікування щодо продажу гравця. Якщо раніше трансфер оцінювався дорожче, то тепер український клуб готовий розглядати пропозиції на рівні близько 25 мільйонів євро.

Яку схему переходу пропонує турецький гранд?

Попри високий інтерес до українця, Галатасарай поки не готовий одразу викласти всю суму за трансфер. Турецький клуб хоче оформити оренду нападника з правом подальшого викупу.

Саме такий формат угоди вважається пріоритетним для стамбульців, які прагнуть мінімізувати фінансові ризики та дати футболісту можливість адаптуватися до нової команди.

Водночас бажання самого Пономаренка перейти до Галатасарая може стати ключовим аргументом під час переговорів між клубами. Якщо сторонам вдасться знайти компроміс щодо структури угоди, український форвард отримає шанс продовжити кар'єру в одному з найсильніших клубів Туреччини, який регулярно виступає в Лізі чемпіонів.

До слова, в атаці турецького гранда грають зірки світового футболу – німець Лерой Сане та нігерієць Віктор Осімхен.