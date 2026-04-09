Гравець Динамо офіційно одружився – кількість холостяків у клубі зменшилась
- Нападник київського Динамо Матвій Пономаренко одружився з Дариною, церемонію відвідали його одноклубники.
- Матвій вважається перспективним гравцем, дебютував за першу команду Динамо у 2023 році та забив перший гол за збірну України у 2026 році.
У середу, 8 квітня, стало відомо, що нападник київського Динамо та збірної України Матвій Пономаренко одружився. Його обраницею стала Дарина.
Матвій поділився кадрами з розпису у своїх інстаграм сторіс: показав свідоцтво про шлюб та момент підписання документів. Пропозицію він зробив Дарині в новорічну ніч, а тепер пара остаточно оформила стосунки.
Хто був серед гостей на весіллі Пономаренка?
На церемонію були запрошені одноклубники Пономаренка, серед яких Назар Волошин, Тарас Михавко, Максим Коробов, В'ячеслав Суркіс, Богдан Редушко та інші.
Пресслужба Динамо також привітала гравця на офіційних ресурсах клубу.
Гості на весіллі Пономаренка / Фото інстаграм
Що відомо про дружину Пономаренка?
Про дружину 20-річного форварда відомо небагато – вона веде приватний спосіб життя та має закритий профіль у інстаграм. Дарина регулярно відвідує матчі Динамо, що легко помітити як по телевізору, так і на самому стадіоні.
Матвій Пономаренко з дружиною / Фото інстаграм
До шлюбу Матвій і Дарина були у романтичних стосунках протягом півтора року. Повноцінне святкування ще попереду: нинішній розпис був лише офіційною частиною події.
Що відомо про Матвія Пономаренко?
- Форвард вважається одним із найперспективніших гравців свого покоління. У юнацькому футболі він встановив рекорд, ставши найкращим бомбардиром чемпіонатів України U-19, а в Юнацькій лізі УЄФА забив 8 голів і увійшов до топ-бомбардирів.
За першу команду Динамо дебютував у 2023 році й згодом закріпився в складі. У 2026 році забив перший гол за збірну України, ставши одним із наймолодших авторів.
Пізніше опинився в центрі скандалу через відео з перевищенням швидкості до 245 км/год, яке згодом видалив. Інцидент стався на тлі резонансу після матчу УПЛ проти Карпат із вилученням і скасованим голом.