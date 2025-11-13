Посміховисько і вдома: скандального одноклубника Забарного з ганьбою вигнали зі збірної Росії

Російський воротар Матвій Сафонов продовжує залишатись посміховиськом. Гравець залишається запасним у клубі, а тепер ще і зганьбився на батьківщині.

Збірна Росії вже три роки не грає офіційні матчі через повномасштабну війну в Україні. Проте команді країни-окупанта дозволяють грати товариські зустрічі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Footmercato.

До теми "Це просто катастрофа": Забарний отримав жорстку критику за виступ у складі ПСЖ

Як зганьбився Сафонов?

На днях команда провела спаринг зі збірною Перу, яку не змогла обіграти на своєму полі. Гравець Монако Олександр Головін вивів Росію вперед, але під завісу матчу впустила перемогу.

На 82-й хвилині Валера зміг забити завдяки дикій помилці від Сафонова. Воротар ПСЖ пропустив під собою нескладний удар від перуанця, завдяки чому гості вирвали нічию.

Як Сафонов провалився у збірній Росії: дивитися відео

Схоже, що ця помилка неабияк розізлила тренера росіян Валерія Карпіна. На наступний день наставник команди відправив Сафонова у розташування ПСЖ.

Вже відомо, що Матвій точно не зіграє у товариському матчі проти Чилі 15 листопада. Нагадаємо, що Сафонов відіграв 17 матчів за збірну Росії згідно з Transfermarkt.

Які відносини у Забарного та Сафонова?