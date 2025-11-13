Посміховисько і вдома: скандального одноклубника Забарного з ганьбою вигнали зі збірної Росії
- Кіпер ПСЖ Матвій Сафонов допустив жахливу помилку у товариському матчі проти збірної Перу.
- Воротаря вигнали зі збірної Росії після провальної гри.
Російський воротар Матвій Сафонов продовжує залишатись посміховиськом. Гравець залишається запасним у клубі, а тепер ще і зганьбився на батьківщині.
Збірна Росії вже три роки не грає офіційні матчі через повномасштабну війну в Україні. Проте команді країни-окупанта дозволяють грати товариські зустрічі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Footmercato.
Як зганьбився Сафонов?
На днях команда провела спаринг зі збірною Перу, яку не змогла обіграти на своєму полі. Гравець Монако Олександр Головін вивів Росію вперед, але під завісу матчу впустила перемогу.
На 82-й хвилині Валера зміг забити завдяки дикій помилці від Сафонова. Воротар ПСЖ пропустив під собою нескладний удар від перуанця, завдяки чому гості вирвали нічию.
Як Сафонов провалився у збірній Росії: дивитися відео
Схоже, що ця помилка неабияк розізлила тренера росіян Валерія Карпіна. На наступний день наставник команди відправив Сафонова у розташування ПСЖ.
Вже відомо, що Матвій точно не зіграє у товариському матчі проти Чилі 15 листопада. Нагадаємо, що Сафонов відіграв 17 матчів за збірну Росії згідно з Transfermarkt.
Які відносини у Забарного та Сафонова?
- Цього літа ПСЖ поповнив свій склад гравцем збірної України. Трансфер викликав неоднозначні емоції у українців через наявність росіянина у французькій команді.
- Ходили чутки, що Ілля вимагав у клубу продати Сафонова, однак росіянин залишився у ПСЖ. Проте Матвій є гравцем запасу і досі не зіграв жодного матчу в поточному сезоні.
- Попри невпевнену гру Люки Шевальє, росіянин все одно не отримує ігрову практику. У свою чергу Забарний одразу став основним гравцем та забив один гол у 14-ти матчах.
- Після 12-ти турів у чемпіонаті Франції ПСЖ посідає перше місце. У свою чергу в Лізі чемпіонів підопічні Луїса Енріке здобули три перемоги у чотирьох зустрічах.