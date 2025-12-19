Російський одноклубник Забарного зламав руку після виграшу Міжконтинентального кубка
- ПСЖ виграв Міжконтинентальний кубок, перемігши Фламенго, а російський воротар Матвій Сафонов відбив чотири пенальті, але отримав травму руки.
- Сафонов вибув приблизно на 3-4 тижні через перелом руки, отриманий під час матчу, і під час його відсутності медичний штаб оцінить його стан.
Французький Парі Сен-Жермен став володарем Міжконтинентального кубка, перемігши у фіналі бразильський Фламенго. Одним з головних дійових осіб матчу став російський голкіпер "червоно-синіх" Матвій Сафонов.
У післяматчевій серії пенальті одноклубник Забарного відбив чотири удари з одинадцятиметрової позначки. Однак після поєдинку за Міжконтинентальний кубок у нього виявили важку травму, пише 24 Канал з посиланням на сайт ПСЖ.
На який термін вибув воротар ПСЖ Сафонов?
Медики діагностували у росіянина перелом руки. За попередніми прогнозами, Сафонов вибув приблизно на 3 – 4 тижні. Після цього терміну медичний штаб оцінить стан голкіпера.
Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке прокоментував травму росіянина.
Ми думаємо, що це сталося під час третього пенальті, коли він зробив дивний рух. У нього перелом, і він відбив два останні пенальті, попри травму. Адреналін гравців настільки високий через емоції, що, я думаю, він зміг відбити пенальті без болю. Його енергія неймовірна, але це карма,
– зазначив Луїс Енріке.
Зазначимо, що Сафонов розпочинав сезон запасним голкіпером ПСЖ. Росіянин отримав шанс після травми конкурента Люка Шевальє.
Яка статистика виступів Сафонова за ПСЖ?
Матвій Сафонов приєднався до ПСЖ влітку 2024 року. Його попередній клуб Краснодар отримав компенсацію за свого гравця у розмірі 20 мільйонів євро.
У першому сезоні Сафонов відіграв 17 матчів за "парижан", пропустивши 13 м'ячів. Під час літнього міжсезоння ПСЖ планував позбутися росіянина, адже готував трансфер українця Іллі Забарного. Однак голкіпер не хотів залишати титулований клуб.
У поточному сезоні Сафонов зіграв 4 матчі у всіх турнірах (дані Transfermarkt), у двох з яких зберіг ворота "сухими". Зазначимо, що у матчі Ліги чемпіонів проти Атлетіко (0:0) та Ліги 1 з Мецом (3:2) Забарному довелося грати разом з капітаном збірної Росії.