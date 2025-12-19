Російський одноклубник Забарного зламав руку після виграшу Міжконтинентального кубка

Французький Парі Сен-Жермен став володарем Міжконтинентального кубка, перемігши у фіналі бразильський Фламенго. Одним з головних дійових осіб матчу став російський голкіпер "червоно-синіх" Матвій Сафонов.

У післяматчевій серії пенальті одноклубник Забарного відбив чотири удари з одинадцятиметрової позначки. Однак після поєдинку за Міжконтинентальний кубок у нього виявили важку травму, пише 24 Канал з посиланням на сайт ПСЖ.

На який термін вибув воротар ПСЖ Сафонов?

Медики діагностували у росіянина перелом руки. За попередніми прогнозами, Сафонов вибув приблизно на 3 – 4 тижні. Після цього терміну медичний штаб оцінить стан голкіпера.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке прокоментував травму росіянина.

Ми думаємо, що це сталося під час третього пенальті, коли він зробив дивний рух. У нього перелом, і він відбив два останні пенальті, попри травму. Адреналін гравців настільки високий через емоції, що, я думаю, він зміг відбити пенальті без болю. Його енергія неймовірна, але це карма,

– зазначив Луїс Енріке.

Зазначимо, що Сафонов розпочинав сезон запасним голкіпером ПСЖ. Росіянин отримав шанс після травми конкурента Люка Шевальє.

Яка статистика виступів Сафонова за ПСЖ?