"Цифри доводять його силу": ексфорвард Роми оцінив виступи Довбика в Італії

Артем Довбик проводить перший сезон у складі Роми після переходу з Жирони. Він одразу став основним у складі "вовків" і їх найкращим бомбардиром, проте все одно отримує чимало критики.

Успішним для українця став березень. Він тричі приносив своїй команді перемогу, забиваючи вирішальні голи, після чого позитивних відгуків стало набагато більше.

Читайте також "На сьомому небі від щастя": одноклубник Зінченка встановив унікальний рекорд ЛЧ

Що сказав Йоріо про Довбика

Своєю думкою про уродженця Черкас поділився колишній футболіст Роми Мауріціо Йоріо, повідомляє 24 Канал із посиланням на Roma News. Він оцінив виступи Артема Довбика та назвав аспекти гри, які йому варто покращити:

"Цифри доводять його силу, це безперечно. Але я бачу його трохи прямолінійним, з його фізичними даними він повинен набагато більше допомагати команді просуватися вперед, як це робить Лукаку. Українець намагається так грати, але ви можете побачити, що це вимушено, бо Раньєрі справедливо просить його про це.

У нього інші характеристики, для нього потрібно навішувати до штрафного майданчика. Без Дібали він отримує менше м'ячів, і загалом такі гравці, як Пеллегріні та Суле, мають забивати більше. Їхні голи відсутні, як і в українця у великих матчах".

Довідка. В нинішньому сезоні Артем Довбик провів 40 матчів у складі Роми в усіх турнірах, в яких забив 16 голів і віддав 4 асисти. Наразі українець посідає восьме місце в гонці бомбардирів Серії A.

Зазначимо, що наступний поєдинок "вовки" проведуть 13 березня проти Лаціо. Римське дербі розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, що раніше думкою про Артема Довбика поділився Амантіно Мансіні. Бразилець заявив, що український нападник стає для нього справжнім відкриттям.