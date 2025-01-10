Зраджував дружині: колишня зірка Інтера оголосив про нові стосунки

Мауро Ікарді розкрив частину свого особистого життя. Форвард Галатасарая поклав край чутками, які ширились мережею щодо його стосунків.

Аргентинський нападник підтвердив відносини з актрисою та співачкою Чіною Суарес. Футболіст в інстаграмі опублікував спільні фото зі своєю обраницею, повідомляє 24 канал.

Читайте також Російська модель отримала термін за наклеп на зіркового футболіста про зґвалтування

Ікарді підтвердив стосунки

Мауро Ікарді поділився світлинами з новою дівчиною у соціальних мережах. Нападник Галатасаря додав зворушливий текст під дописом зі спільними фото з коханою.

Аргентинський форвард поміркував про те, як неочікувані зустрічі можуть змінити життя. Фанати оцінили зізнання гравця турецького гранда, яке набрало понад 3 мільйони вподобайок.

Кажуть, що найкращі історії починаються тоді, коли їх чекаєш найменше. Хто знає. Це питання долі. Тієї долі, яка завжди знаходить спосіб звести двох людей разом, незалежно від того, скільки часу минуло та скільки існує доріг, які ти проходиш,

– написав Ікарді.

Мауро Ікарді з новою коханою Чіною Суарес / Фото з інстаграму футболіста

Зазначимо, що історія знайомства Ікарді та Суарес викликала бурхливе обговорення у соціальних мережах. Після того, як нападник розійшовся з колишньою дружиною Вандою Нара, він уникав обговорення любовних тем.

Стосунки з Чіною Суарес стали справжньою несподіванкою для шанувальників Мауро Ікарді. Дівчина також не приховує своїх почуттів до аргентинського форварда Галатасараю.

Варто зазначити, що тривалий період преса пов'язувала Чіну з Мауро. Тоді як колишня дружина Ікарді підозрювала нападника у зраді саме з аргентинською співачкою та актрисою.