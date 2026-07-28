"Хлопчику, знайди роботу": зіркового аргентинського форварда публічно присоромила ексдружина

Суд в Італії вдруге відмовив Ванді Нарі у вимозі отримувати від Мауро Ікарді 250 тисяч євро щомісяця. Після цього колишнє подружжя обмінялося гострими заявами.

Судова війна між футболістом Мауро Ікарді та його ексдружиною Вандою Нарою триває вже не перший рік. Нове рішення італійського суду спричинило черговий публічний обмін різкими звинуваченнями між колишнім подружжям, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Ікарді заявив про нову перемогу в суді

Колишній нападник Галатасарая, ПСЖ та Інтера Мауро Ікарді повідомив, що італійський суд повторно відхилив вимоги його колишньої дружини Ванди Нари щодо фінансового забезпечення.

Раніше Нара просила зобов'язати футболіста виплачувати їй 250 тисяч євро щомісяця як тимчасове утримання на період розлучення. На початку червня суд відмовив у задоволенні цього клопотання, після чого вона подала апеляцію.

За словами Ікарді, апеляційний суд також не підтримав вимоги його колишньої дружини, визнавши її скаргу неприйнятною.

Футболіст заявив, що тепер залишилося лише остаточне рішення щодо розірвання шлюбу. Він також наголосив, що ще у 2024 році наполягав на розгляді справи саме в Італії, хоча тоді, за його словами, багато хто критикував це рішення.

Добре, що італійське правосуддя працює,

– написав Ікарді у своїх соцмережах.

Ванда Нара різко відповіла колишньому чоловікові

Втім, Ванда Нара не погодилася з трактуванням ситуації, яку озвучив Ікарді. Вона заявила, що суд лише відклав остаточне рішення щодо компенсації до завершення процедури розлучення.

За словами телеведучої та бізнесвумен, вона має роботу, тоді як питання компенсації вирішуватиметься лише після офіційного завершення шлюбу.

Після цього Нара звернулася до Ікарді з емоційним посланням, закликавши його припинити думати про неї та більше уваги приділити їхнім донькам.

Хлопчику, знайди роботу і перестань думати про мене під час відпустки. Подумай про своїх доньок, яким ти відмовляєшся повернути вкрадене,

– написала Ванда Нара.

Наразі конфлікт між колишнім подружжям далекий від завершення. Остаточну крапку в багаторічній суперечці має поставити рішення суду щодо їхнього офіційного розлучення.

Нагадаємо, Мауро Ікарді влітку залишився без клубу – його контракт з Галатасараєм завершився. Нині аргентинець перебуває у статусі вільного агента.