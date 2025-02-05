Угода підписана: інсайдери повідомили, де продовжить кар'єру Салах

Після закінчення сезону-2024/2025 у декількох зірок Ліверпуля закінчуються контракти з клубом. Одним із тих, хто може залишити "червоних" на правах вільного агента є їх лідер Мохаммед Салах.

Єгипетський вінгер неодноразово заявляв, що він далекий від продовження угоди. Чимало клубів уже контактували з його представниками, а ПСЖ навіть робив конкретну пропозицію, яка була дуже щедрою.

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Чудові новини для фанатів Ліверпуля

Світло на майбутнє Мохаммеда Салаха пролив популярний акаунт Anfield Edition, який спеціалізується на новинах про Ліверпуль. За інсайдерською інформацією, єгиптянин прийняв остаточне рішення, яке вже закріплене його підписом, повідомляє 24 Канал.

Він домовився з "червоними" про продовження співпраці. Ба більше, також залишиться у клубі й Вірджил ван Дейк, чия угода також добігала кінця.

Наскільки нам відомо, Салах та ван Дейк підписали нові угоди, щоб продовжити своє перебування в Ліверпулі,

– йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що обидва лідери Ліверпуля в нинішньому сезоні не пропустили жодного матчу в АПЛ. Єгиптянин, зокрема, наразі є найкращим бомбардиром турніру – 21 гол і 13 асистів у 23 поєдинках.