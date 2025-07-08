Знаменитий Майкл Баффер отримав роботу у футболі: легенда боксу з'явиться на Клубному ЧС

80-річний конферансьє прославився своєю роботу перед найбільшими боксерськими поєдинками. Тепер же американець потішить своїм голосом футбольних фанатів.

У США підходить до завершення матчі Клубного чемпіонату світу-2025. На турнірі залишилось зіграти лише три матчі – два півфінали та фінал, повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

До теми Розклад матчів і турнірна таблиця Клубного чемпіонату світу-2025

Баффер у футболі

Попри не надто високу відвідуваність ігор ФІФА намагається різними способами підняти престижність змагання. Черговий піар-крок організація вирішила впровадити перед вирішальними матчами.

Однією з новинок КЧС стало оголошення складу диктором на стадіоні. Тепер же цією роботою займатиметься легендарний Майкл Баффер, який прославився у боксі.

80-річний Майкл є найвідомішим конферансьє. Його фраза "Let's get ready to rumble" стала культовою у цьому виді спорту. Тепер же Баффер оголошуватиме імена футболістів перед півфіналами та фіналом клубного Мундіалю.

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Нагадаємо, що у першому півфіналі бразильський Флуміненсе протистоятиме лондонському Челсі (8 липня). У другому бою за путівку до фіналу посперечаються ПСЖ та Реал (9 липня).

Вирішальна зустріч пройде 13-го числа в Нью-Йорку. Раніше суперкомп'ютер спрогнозував майбутнього переможця Клубного ЧС-2025. Ним має стати переможець у матчі французів та іспанців.